Хави хочет видеть в «Барселоне» полузащитника «Вильярреала» Баэну

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в том, чтобы каталонский клуб приобрёл полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Хави отмечает умение 22-летнего полузащитника играть в пас и его технику. Покупка необходима главному тренеру сине-гранатовых для того, чтобы снизить нагрузку на Педри, который в последнее время часто получает мышечные травмы.

Напомним, в нынешнем сезоне Баэна принял участие в четырёх играх Ла Лиги, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании футболист сыграл в 35 матчах (шесть голов и две голевые передачи). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.