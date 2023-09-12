Хави хочет видеть в «Барселоне» полузащитника «Вильярреала» Баэну

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в том, чтобы каталонский клуб приобрёл полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Хави отмечает умение 22-летнего полузащитника играть в пас и его технику. Покупка необходима главному тренеру сине-гранатовых для того, чтобы снизить нагрузку на Педри, который в последнее время часто получает мышечные травмы.
Напомним, в нынешнем сезоне Баэна принял участие в четырёх играх Ла Лиги, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании футболист сыграл в 35 матчах (шесть голов и две голевые передачи). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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