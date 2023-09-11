Marca: после продления контракта с «Барселоной» зарплата Хави вырастет вдвое

Главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшие дни продлит контракт с каталонским клубом, сообщает Marca.

По сведениям источника, зарплата испанца по новому соглашению увеличится вдвое. Ранее сообщалось, что он зарабатывает в «Барселоне» около 4 миллионов евро в год.

Сообщается, что когда Хави возглавлял испанский клуб в ноябре 2021 года, он отказался от высокого гонорара. «Барселона» платила ему столько, сколько могла, учитывая зарплатную ведомость.

Теперь наставник попросил существенно улучшить его условия, которые действительно отвечали бы условиям главного тренера «Барселоны». Руководство согласилось, потому что Хави выиграл Ла Лигу и финансовое положение клуба улучшилось.

Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.