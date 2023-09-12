«Он был в списке». Юрист Черчесова – об интересе к тренеру со стороны «Аль-Иттихада»

Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, рассказал об интересе к российскому тренеру из Саудовской Аравии. По словам юриста, Черчесов был в списке «Аль-Иттихада», но никакой конкретики не последовало.

«Во время работы в «Ференцвароше» было реальное предложение из Саудовской Аравии. Информация об интересе «Аль-Иттихада» после ухода из «Ференцвароша»? Насколько я знаю, он был в списке, но какой-то конкретики не было. А во время работы было реальное предложение, но все, кто знают Саламовича, понимают, что если он на контракте, то не вступает в переговоры с другими клубами», — сказал Агузаров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Последним клубом Черчесова в профессиональной карьере был венгерский «Ференцварош».