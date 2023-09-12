«Самый настоящий позор!» Пономарёв — о поражении России в матче со сборной Египта

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал сборную России за поражение в товарищеском матче с национальной командой Египта. Напомним, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу египтян.
««Я посмотрел начало матча России с Египтом, но потом выключил. Что мне на них смотреть? Сборная основная безобразно играет, а эти молодые подавно. Не для меня такой футбол. Не на кого смотреть. Я могу смотреть только иностранцев. Российские игроки – это серая однотипная масса на поле.
Позорно ли проиграть сборной Египта? Самый настоящий позор! В советское время о таком и подумать даже не могли. Мы ездили в Швецию, Данию и Грецию и даже не могли себе представить ничейного результата. А тут поражение от Египта. У меня слов нет!
Чего жду от матча со сборной Катара? Уже ничего и не жду. Я посмотрю этот матч. Хочу найти хоть одну звездочку среди этой массы. Карпин набрал 49 человек. Ну, куда вот их всех? Все отдают пасы друг другу и никак не обостряют. Пас ради паса», — приводит слова Пономарёва «Спорта День за Днем».
- 12 сентября 2023
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