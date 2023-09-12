Агент Щенникова отреагировал на несостоявшийся переход игрока в «Торпедо»
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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал несостоявшийся переход футболиста в московское «Торпедо».
«Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму — не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с «Торпедо», чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно. Есть ли ясность в вопросе с будущим Георгия? Пока конкретных новостей у меня нет», — приводит слова Пушкина Sport24.
Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что московский клуб прекратил переговоры с защитником Георгием Щенниковым, пребывающим в статусе свободного агента. Россиянин покинул ЦСКА по окончании сезона‑2022/2023.
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