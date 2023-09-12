Баринов: за что мне говорить спасибо немецкому руководству? За то, что чуть не вылетели?

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не за что благодарить немецких менеджеров, в своё время работавших в руководстве московского клуба.

«Могу ли сказать «спасибо» хоть за что-то немецкому руководству? За что? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо. (улыбается) Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, летом 2021 года московский «Локомотив» объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт сроком на три года. С ним также на разные должности пришла целая группа специалистов из Германии.

На момент прихода немецкой группы менеджеров главным тренером «Локомотива» был Марко Николич. В октябре серба сменил немец Маркус Гисдоль, ассистент Рангника, работавший с ним в «Хоффенхайме».