Баринов: за что мне говорить спасибо немецкому руководству? За то, что чуть не вылетели?

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не за что благодарить немецких менеджеров, в своё время работавших в руководстве московского клуба.
«Могу ли сказать «спасибо» хоть за что-то немецкому руководству? За что? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо. (улыбается) Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, летом 2021 года московский «Локомотив» объявил о назначении Рангника руководителем клуба по спорту и развитию, заключив с ним контракт сроком на три года. С ним также на разные должности пришла целая группа специалистов из Германии.
На момент прихода немецкой группы менеджеров главным тренером «Локомотива» был Марко Николич. В октябре серба сменил немец Маркус Гисдоль, ассистент Рангника, работавший с ним в «Хоффенхайме».
- 12 сентября 2023
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