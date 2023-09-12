Максим Глушенков: слежу, как Кузяев играет во Франции
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Форвард «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
«За новостями слежу — как Кузяев играет, как забивает. Смотрю иногда обзоры. Готов ли я пойти на на шестикратное падение зарплаты по примеру Кузяева? Ну, может, он уже заработал. Сколько он времени в «Зените» провёл. Шесть лет? Ну вот. У меня карьера только недавно, можно сказать, началась. Я игрок «Локомотива», никаких предложений из Европы у меня не было», — приводит слова Глушенкова издание «РБ Спорт».
Далер Кузяев перебрался в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» хавбек становился пятикратным чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза становился обладателем Суперкубка.
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