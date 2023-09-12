Александр Тарханов: Катар умеет играть в футбол, но сборная России должна победить

Бывший тренер «Енисея», «Урала», «Крыльев Советов» и «Кубани» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Катара.

«Сегодня с Катаром выйдет основной состав сборной России, поэтому жду хорошей игры от них. Этот матч — хорошая практика. Сложно сказать, как игра может закончиться, но сборная России должна победить. Сборная Катара умеет играть в футбол, но команда Карпина сильнее», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар). Накануне команда Валерия Карпина уступила олимпийской сборной Египта со счётом 1:2.