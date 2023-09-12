Катар — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 12 сентября, состоится товарищеский матч сборной Катара с национальной командой России. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч с Катаром станет для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах.
Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.
- 12 сентября 2023
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