Баринов: я хотел в «Бешикташ». Если бы всё всех устроило — перешёл бы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как отнёсся к тому, что его переход в турецкий «Бешикташ» прошлой зимой так и не состоялся.

«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Да, был тяжёлый период, потому что мы тогда плохо играли, надо было всё взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал. Если бы всё всех устроило по условиям, я с удовольствием перешёл бы. Я хотел в «Бешикташ», но никаких проблем. Я спокойно к этому отношусь, но цель поиграть в Европе остаётся.

Если в Европе так и не поиграю, то не буду считать карьеру неполноценной. Если в ближайшие пару лет не уеду, то тогда стану Дмитрием Лоськовым нового времени и останусь в «Локомотиве» до конца карьеры, закончу здесь», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в январе 2023 года «Бешикташ» сделал несколько предложений по трансферу Баринова. Отмечалось, что турки рассматривали как полноценный трансфер, так и аренду полузащитника «Локомотива», но железнодорожников не устроили условия, предложенные турками, в результате футболист продолжил выступления в России.