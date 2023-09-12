Тимощук: у «Зенита» были проблемы с результатом на старте сезона. Но мы исправили ситуацию
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о текущих успехах своей команды.
«В нескольких первых матчах сезона у «Зенита» были проблемы с результатом. Но сейчас мы чуть-чуть поправили ситуацию. Мы снова в лидирующей группе. К сожалению, не на первом месте, но надеюсь, что сможем всё исправить. Борьба ещё впереди, и мы полностью будем готовы к тому, чтобы любому навязать своё преимущество и опять быть на первом месте в турнирной таблице», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».
На данный момент «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков в семи играх. Отставание от лидера Российской Премьер-Лиги «Краснодара» — три очка.
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