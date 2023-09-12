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Катар — Россия: подопечные Карпина пропустили на 70-й минуте

Катар — Россия: подопечные Карпина пропустили на 70-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборная Катара и национальная команда России. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Россия
1:0 Алаэльдин – 70'     1:1 Солдатенков – 89'    

В первом тайме ни одна из команд не отметилась взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаэльдина — 1:0.

Матч с Катаром станет для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

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