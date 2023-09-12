Аршавин: результаты сборной России мне без разницы. В таких играх сложно что-то оценить

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Катара (1:1).
«Я не смотрел матч — мне нечего сказать. Сборная России сейчас должна играть на победу? Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.
Сборная должна собираться? Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
- 12 сентября 2023
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20