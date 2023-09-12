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Аршавин: результаты сборной России мне без разницы. В таких играх сложно что-то оценить

Аршавин: результаты сборной России мне без разницы. В таких играх сложно что-то оценить
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Катара (1:1).

«Я не смотрел матч — мне нечего сказать. Сборная России сейчас должна играть на победу? Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

Сборная должна собираться? Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

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