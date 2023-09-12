Карпин: конечно, критиковать сборную можно. Миллион раз сказал, что работаем на будущее

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о критике команды, отметив, что идёт работа на будущее.

«Можно ли критиковать сборную? Можно, конечно, а что ещё делать? Мы уже миллион раз сказали, что работаем на будущее. От того, что я ещё раз это скажу, ничего не изменится», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.