Лизаразю: футбол в Германии – это религия, но после победы на ЧМ-2014 сборная в упадке

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о кризисе сборной Германии.
«Каждая нация в какой-то момент переживала подобный кризис. В футболе всегда есть определённые циклы. Но я предполагаю, что кризис в Германии в какой-то момент закончится.
Футбол в этой стране – это религия, у Германии фантастическое прошлое. Чтобы найти правильный выход из кризиса — необходимо сделать правильные выводы. После чемпионата мира 2014 года сборная Германии находится в упадке. Теперь вся их модель должна быть переработана, должны быть изменения в структурах, нужны изменения в работе с молодежью.
Когда я увидел немецкую команду на чемпионате мира-2022 в Катаре, я заметил, что она действовала слишком наивно, особенно в плане тактики. Футболисты играли слишком высоко и оставляли соперникам слишком много пространства, если теряли мяч.
Команда Флика относительно легко входила в штрафную соперника, но как только она теряла мяч, при контратаке возникала паника. Если играть так на самом высоком уровне, то будешь тут же наказан», – приводит слова Лизаразю Sportbuzzer.
- 12 сентября 2023
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