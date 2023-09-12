Лизаразю: футбол в Германии – это религия, но после победы на ЧМ-2014 сборная в упадке

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о кризисе сборной Германии.

«Каждая нация в какой-то момент переживала подобный кризис. В футболе всегда есть определённые циклы. Но я предполагаю, что кризис в Германии в какой-то момент закончится.

Футбол в этой стране – это религия, у Германии фантастическое прошлое. Чтобы найти правильный выход из кризиса — необходимо сделать правильные выводы. После чемпионата мира 2014 года сборная Германии находится в упадке. Теперь вся их модель должна быть переработана, должны быть изменения в структурах, нужны изменения в работе с молодежью.

Когда я увидел немецкую команду на чемпионате мира-2022 в Катаре, я заметил, что она действовала слишком наивно, особенно в плане тактики. Футболисты играли слишком высоко и оставляли соперникам слишком много пространства, если теряли мяч.

Команда Флика относительно легко входила в штрафную соперника, но как только она теряла мяч, при контратаке возникала паника. Если играть так на самом высоком уровне, то будешь тут же наказан», – приводит слова Лизаразю Sportbuzzer.