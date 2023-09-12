Короман: моя мечта — матч между сборными России и Сербии в Самаре

Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман заявил, что в сборной Сербии будут готовы провести товарищескую игру с командой России.
«Вполне возможно провести матч между сборными России и Сербии. Для нас, сербов, всё равно где играть — в Москве или Белграде. В России мы чувствуем себя как дома.
Главная мечта для меня, чтобы эта встреча прошла в Самаре, на домашнем стадионе «Крыльев Советов», — приводит слова Коромана Sport24.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях на неопределённый срок. В последний раз официальную встречу национальная команда провела почти два года назад — в ноябре 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии (0:1) в матче отбора к чемпионату мира — 2022.
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