Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании выиграла два последних матча квалификации Евро-2024 с общим счётом 13:1

Сборная Испании выиграла два последних матча квалификации Евро-2024 с общим счётом 13:1
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании продемонстрировала решительный настрой во время сентябрьских матчей квалификации чемпионата Европы – 2024, выиграв обе встречи с общим счётом 13:1.

8 сентября в матче 5-го тура испанцы разгромили в гостях команду Грузии со счётом 7:1, а 12 сентября на своём поле не заметили сопротивления со стороны Кипра – 6:0.

По итогам шести сыгранных туров команда Луиса де ла Фуэнте занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. Отставание от лидера группы, Шотландии, составляет шесть очков, но у Испании на одну игре меньше.

В общей сложности с начала квалификации испанцы забили 16 голов в четырёх играх, пропустив всего три мяча. Больше в текущем отборочном турнире забили только две команды: Швейцария (17) и Португалия (24), – но обе эти сборные успели провести по шесть матчей.

Материалы по теме
Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android