Сборная Испании выиграла два последних матча квалификации Евро-2024 с общим счётом 13:1

Сборная Испании продемонстрировала решительный настрой во время сентябрьских матчей квалификации чемпионата Европы – 2024, выиграв обе встречи с общим счётом 13:1.
8 сентября в матче 5-го тура испанцы разгромили в гостях команду Грузии со счётом 7:1, а 12 сентября на своём поле не заметили сопротивления со стороны Кипра – 6:0.
По итогам шести сыгранных туров команда Луиса де ла Фуэнте занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. Отставание от лидера группы, Шотландии, составляет шесть очков, но у Испании на одну игре меньше.
В общей сложности с начала квалификации испанцы забили 16 голов в четырёх играх, пропустив всего три мяча. Больше в текущем отборочном турнире забили только две команды: Швейцария (17) и Португалия (24), – но обе эти сборные успели провести по шесть матчей.
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