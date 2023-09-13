Номинант на «Золотой мяч» Хвича Кварацхелия не забивает на протяжении 20 матчей

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не может забить уже в 20 матчах подряд. 22-летний футболист, который недавно был номинирован на «Золотой мяч», не поражал ворота соперника с марта текущего года. Тогда в матче чемпионата Италии Кварацхелия забил «Торино» (4:0).

В матче отбора Евро-2024 между сборными Норвегии и Грузии (2:1) вингер не сумел отметиться результативными действиями. В последних 20 матчах за «Наполи» и Грузию во всех турнирах в активе у молодого футболиста лишь одна голевая передача — в домашней игре 2-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:0).

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.