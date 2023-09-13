Сборная Англии одержала 600-ю победу, это европейский рекорд

Сборная Англии, переиграв шотландцев в спарринге, одержала 600-ю победу во всех турнирах. Это рекорд среди национальных команд Европы, сообщает Opta Sport.
Напомним, 12 сентября состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Шотландии и Англии. Игру принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу гостей.
На 32-й минуте встречи нападающий сборной Англии Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт. За 10 минут до конца первого тайма Джуд Беллингем удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма автогол Гарри Магуайра позволил шотландцам отыграть один мяч, но на 81-й минуте Гарри Кейн установил окончательный счёт. Ассистировал форварду «Баварии» Беллингем.
- 13 сентября 2023
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33
-
00:24
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:35