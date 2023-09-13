Сборная Англии одержала 600-ю победу, это европейский рекорд

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Сборная Англии, переиграв шотландцев в спарринге, одержала 600-ю победу во всех турнирах. Это рекорд среди национальных команд Европы, сообщает Opta Sport.

Напомним, 12 сентября состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Шотландии и Англии. Игру принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте встречи нападающий сборной Англии Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт. За 10 минут до конца первого тайма Джуд Беллингем удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма автогол Гарри Магуайра позволил шотландцам отыграть один мяч, но на 81-й минуте Гарри Кейн установил окончательный счёт. Ассистировал форварду «Баварии» Беллингем.