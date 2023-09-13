Эквадор одержал волевую победу над Уругваем в отборе ЧМ-2026

В Кито на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» прошёл матч 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между Эквадором и Уругваем. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.
На голу уругвайца Агустина Каноббио на 38-й минуте эквадорцы ответили дублем Феликса Торреса. Он отличился на 45+5-й и 61-й минутах. Также эквадорец Эннер Валенсия на 50-й минуте не реализовал пенальти.
Эквадор, с которого до начала отборочного турнира были сняты три очка, после этой победы имеет 0 баллов в турнирной таблице. У Уругвая на счету три очка.
В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. Отбор в Южной Америке закончится в сентябре 2025 года.
Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.
Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.
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