Эквадор одержал волевую победу над Уругваем в отборе ЧМ-2026

В Кито на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» прошёл матч 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между Эквадором и Уругваем. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

На голу уругвайца Агустина Каноббио на 38-й минуте эквадорцы ответили дублем Феликса Торреса. Он отличился на 45+5-й и 61-й минутах. Также эквадорец Эннер Валенсия на 50-й минуте не реализовал пенальти.

Эквадор, с которого до начала отборочного турнира были сняты три очка, после этой победы имеет 0 баллов в турнирной таблице. У Уругвая на счету три очка.

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. Отбор в Южной Америке закончится в сентябре 2025 года.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.