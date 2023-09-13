«Палмейрас» не стал рассматривать предложение ЦСКА по защитнику Вандерлану

Московский ЦСКА не смог приобрести бразильского защитника «Палмейраса» Вандерлана.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Пауло Питомбейру, московский клуб предложил € 7 млн за 21-летнего футболиста, однако «Палмейрас» не стал рассматривать это предложение.

В текущем сезоне Вандерлан провёл восемь матчей за «Палмейрас» в бразильской Серии А и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 4 млн.

ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 14 сентября.