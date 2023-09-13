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«Палмейрас» не стал рассматривать предложение ЦСКА по защитнику Вандерлану

«Палмейрас» не стал рассматривать предложение ЦСКА по защитнику Вандерлану
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Московский ЦСКА не смог приобрести бразильского защитника «Палмейраса» Вандерлана.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Пауло Питомбейру, московский клуб предложил € 7 млн за 21-летнего футболиста, однако «Палмейрас» не стал рассматривать это предложение.

В текущем сезоне Вандерлан провёл восемь матчей за «Палмейрас» в бразильской Серии А и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 4 млн.

ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

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