Определились все участники Кубка Африки-2023

Во вторник, 12 сентября, в Гаруа прошёл заключительный матч отборочного турнира Кубка Африканских наций-2023 в группе C, в котором сборная Камеруна разгромила Бурунди со счётом 3:0. Этот результат позволил «Неукротимым львам», а также выступавшей с ними в одной группе национальной команде Намибии гарантировать себе участие в финальном турнире.

В отборочном турнире осталось провести только один матч в группе K между Марокко и Либерией, который был перенесён из-за недавнего разрушительного землетрясения в североафриканской стране. Однако его результат не повлияет на определение участников финальной стадии.

На Кубке Африки-2023 сыграют 24 сборные: Кот-д’Ивуар, Марокко, Алжир, ЮАР, Сенегал, Буркина-Фасо, Тунис, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Гвинея, Гана, Ангола, Танзания, Мозамбик, ДР Конго, Мавритания, Гамбия, Камерун, Намибия.

Жеребьёвка финального турнира должна пройти в Абиджане 12 октября. Турнир пройдёт в пяти городах и на шести стадионах Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля 2024 года. Изначально соревнование должно было пройти с 23 июня по 23 июля 2023 года. Однако Конфедерация африканского футбола решила его перенести из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий в Кот-д’Ивуаре. Несмотря на то, что турнир пройдёт в 2024-м, организаторы сохранили изначальное название с указанием 2023 года.