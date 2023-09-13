Узбекистан сыграл вничью с Мексикой в США

В Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» прошёл товарищеский матч между сборными Мексики и Узбекистана. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.
Счёт в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте отличился Бобур Абдихоликов. Рауль Хименес на 21-й минуте сравнял счёт. В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, Азизбек Тургунбоев вновь вывел вперёд сборную из Азии.
Ещё три гола были забиты ближе к концу матча. Хименес на 81-й минуте оформил дубль, а на 89-й ещё один гол забил мексиканец Уриэль Антуна. Но Узбекистан вновь смог забить в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Отабек Шукуров.
Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов и нападающий «Кальяри» Эльдор Шомуродов в этом матче остались в запасе.
Несколькими днями ранее Узбекистан сыграл в Сент-Луисе со сборной США и потерпел поражение — 0:3.
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