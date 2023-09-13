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Узбекистан сыграл вничью с Мексикой в США

Узбекистан сыграл вничью с Мексикой в США
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В Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» прошёл товарищеский матч между сборными Мексики и Узбекистана. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Счёт в игре открыла сборная Узбекистана — на 18-й минуте отличился Бобур Абдихоликов. Рауль Хименес на 21-й минуте сравнял счёт. В самом конце первого тайма, на 45+1-й минуте, Азизбек Тургунбоев вновь вывел вперёд сборную из Азии.

Ещё три гола были забиты ближе к концу матча. Хименес на 81-й минуте оформил дубль, а на 89-й ещё один гол забил мексиканец Уриэль Антуна. Но Узбекистан вновь смог забить в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился Отабек Шукуров.

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов и нападающий «Кальяри» Эльдор Шомуродов в этом матче остались в запасе.

Несколькими днями ранее Узбекистан сыграл в Сент-Луисе со сборной США и потерпел поражение — 0:3.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
13 сентября 2023, среда. 03:00 МСК
Мексика
Окончен
3 : 3
Узбекистан
0:1 Абдихоликов – 18'     1:1 Хименес – 21'     1:2 Тургунбоев – 45+1'     2:2 Хименес – 81'     3:2 Антуна – 89'     3:3 Шукуров – 90+2'    
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