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Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии

Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
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Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке заявил, что немецкий специалист не возглавит сборную Германии, которую ранее покинул Ханс-Дитер Флик.

«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — приводит слова Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Клопп входит в шорт-лист тренеров, в которых Немецкий футбольный союз (DFB) видит потенциальную замену ранее уволенного из сборной Германии Ханс-Дитера Флика. Юрген возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года и помог красным выиграть Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, оба внутренних Кубка, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Действующий контракт немецкого специалиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2026 года.

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