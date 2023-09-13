В Немецком футбольном союзе идут споры насчёт нового тренера сборной Германии

В Немецком футбольном союзе отсутствует единое мнение относительно нового главного тренера для национальной команды Германии. Об этом информирует Bild.

По информации источника, Немецкий футбольный союз разделился на два лагеря. Часть представителей союза считают, что сборную Германии должен возглавлять человек, являющийся носителем немецкого языка и обладающий необходимым тренерским уровнем. В качестве такого специалиста называется в первую очередь Юлиан Нагельсман. Другие представители футбольного союза Германии уверены, что нужно руководствоваться принципами экономии. Исходя из этого предлагается, что бундестим должен возглавить Луи ван Гал, так как его зарплата на посту главного тренера Нидерландов была меньше половины от той заработной платы, которую хочет Нагельсман.