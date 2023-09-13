Гладилин: забудьте о победах сборной России, которые были. Сейчас уровень футбола упал

Бывший отечественный футболист Валерий Гладилин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче сборной России с Катаром (1:1).
«Ничья сборной России с Катаром? Тренер уже всё сказал после матча. Результат закономерен, уровень нашего футбола таков, что игрок сборной не выдерживают два тайма в хорошем темпе. Уровень чемпионата снизился. Что комментировать? Египет и Катар не являются какими-то законодателями мод или суперкомандами — они хорошие арабские команды, игроки которых играют в хороших клубах, и они играют в хорошем темпе. К сожалению, наши футболисты не выдерживают темпа даже таких команд. Вот это плохо.
Уровень чемпионата России падает — это сказал главный тренер сборной и игроки команд. Футболисты из зарубежных клубов, как Головин, на сильнее и функционально подготовленнее. Серьёзной борьбы в РПЛ нет, поэтому исполнительское мастерство игроков низкое. Поэтому такой результат. Забудьте о тех победах, которые были. Сейчас уровень футбола упал у нас. Не тренер виноват — это главное», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 13 сентября 2023
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