Спортдир «Крыльев Советов» Корниленко высказался о переходе форварда ЦСКА Ушакова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал перехода в самарскую команду нападающего ЦСКА Егора Ушакова на правах годичной аренды.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал ещё во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке – это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесёт много пользы «Крыльям Советов», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.