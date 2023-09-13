Спортдир «Крыльев Советов» Корниленко высказался о переходе форварда ЦСКА Ушакова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал перехода в самарскую команду нападающего ЦСКА Егора Ушакова на правах годичной аренды.
«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал ещё во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке – это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесёт много пользы «Крыльям Советов», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.
Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.
- 13 сентября 2023
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:30
-
17:23
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:47
-
16:42
-
16:32
-
16:28
-
16:18
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:43
-
15:20
-
15:18