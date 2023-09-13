Комличенко положительно оценил сентябрьский сбор национальной команды

Нападающий сборной России Николай Комличенко подвёл итоги сентябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Главный итог по сборам? Главное, что без травм, то есть положительный. У сборной Катара нужно было выигрывать, не хватило ещё одного гола. Конечно, сбор был полезным», — приводит слова Комличенко «ТАСС».

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 по 12 сентября. Она была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, они провели две товарищеские игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа команды сыграла с катарцами.

Напомним, после дисквалификации от ФИФА и УЕФА на неопределённый срок, российские футболисты провели товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).