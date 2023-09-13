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Актёр Том Холланд — о Магуайре: восхищаюсь Гарри, он кажется приятным парнем

Актёр Том Холланд — о Магуайре: восхищаюсь Гарри, он кажется приятным парнем
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Английский актёр Том Холланд, игравший роль Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel, поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайре.

«Магуайр делает всё, что в его силах. Он отличный игрок, который в последние годы принёс много пользы сборной Англии. Да, он совершил ошибку, но такое случается. Я восхищаюсь Гарри, он кажется приятным парнем», — приводит слова Холланда Sky Sports.

Напомним, вчера, 12 сентября, сборная Англии обыграла Шотландию со счётом 3:1 в товарищеском матче. Магуайр на 67-й минуте забил гол в собственные ворота, пытаясь перехватить передачу шотландцев.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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