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Кубок России. «Текстильщик» выбил «Динамо» Вологда, четыре серии пенальти в других матчах

Кубок России. «Текстильщик» выбил «Динамо» Вологда, четыре серии пенальти в других матчах
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Завершились матчи 1/64 финала Фонбет Кубка России. Ивановский «Текстильщик» обыграл вологодское «Динамо» со счётом 2:1. Владивостокское «Динамо», «Биолог-Новокубанск», «Рязань» и «Форте» одержали свои победы в сериях пенальти.

«Текстильщик» забил по одному голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отличились Максим Данилин и Александр Лихачёв. У вологодского «Динамо» единственный гол на счету Максима Мешалкина. Ивановская команда прошла дальше — в 1/32 финала Кубка России.

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
Динамо Вг
Вологда
Окончен
1 : 2
Текстильщик
Иваново
0:1 Данилин – 21'     1:1 Мешалкин – 67'     1:2 Лихачёв – 77'    

В четырёх других встречах победители были определены по итогам серий пенальти:

«Динамо» Владивосток — «Динамо» Барнаул — 0:0 (пен. 4:2)

«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь — 0:0 (пен. 5:3)

«Химик» Дзержинск — «Рязань» — 1:1 (пен. 5:6)

«Форте» — «Салют» Белгород — 1:1 (пен. 4:3)

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 12:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо-Барнаул
Барнаул
Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 16:00 МСК
Биолог-Новокубанск
Прогресс
Окончен
0 : 0
5 : 3
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 16:00 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Окончен
1 : 1
5 : 6
Рязань
Рязань
1:0 Котельников – 58'     1:1 Калабухов – 59'    
Фонбет Кубок России . 1/64 финала
13 сентября 2023, среда. 16:30 МСК
Форте
Таганрог
Окончен
1 : 1
4 : 3
Салют Белгород
Белгород
1:0 Могилев – 5'     1:1 Максимчук – 14'    
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