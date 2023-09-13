Кубок России. «Текстильщик» выбил «Динамо» Вологда, четыре серии пенальти в других матчах

Завершились матчи 1/64 финала Фонбет Кубка России. Ивановский «Текстильщик» обыграл вологодское «Динамо» со счётом 2:1. Владивостокское «Динамо», «Биолог-Новокубанск», «Рязань» и «Форте» одержали свои победы в сериях пенальти.
«Текстильщик» забил по одному голу в каждом из таймов. Забитыми мячами отличились Максим Данилин и Александр Лихачёв. У вологодского «Динамо» единственный гол на счету Максима Мешалкина. Ивановская команда прошла дальше — в 1/32 финала Кубка России.
В четырёх других встречах победители были определены по итогам серий пенальти:
«Динамо» Владивосток — «Динамо» Барнаул — 0:0 (пен. 4:2)
«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь — 0:0 (пен. 5:3)
«Химик» Дзержинск — «Рязань» — 1:1 (пен. 5:6)
«Форте» — «Салют» Белгород — 1:1 (пен. 4:3)
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