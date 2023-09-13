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Вахания: Глебов, Комличенко и Осипенко могли бы конкурировать с бразильцами «Зенита»

Вахания: Глебов, Комличенко и Осипенко могли бы конкурировать с бразильцами «Зенита»
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Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о мастерстве защитника клуба Максима Осипенко, полузащитника Данила Глебова и нападающего Николая Комличенко.

«В бытовом плане Глебов, Комличенко и Осипенко не помогали осваиваться в «Ростове». Но как сокомандники на футбольном поле они много подсказывают. Их мастерство на поле сразу видно, это топовый уровень, лидеры команды, крутые футболисты.

Все эти футболисты могли бы как минимум составить конкуренцию бразильцам в «Зените»», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Комличенко, Осипенко и Глебов являются лидерами «Ростова» уже несколько лет и регулярно вызываются в сборную России. Вахания является воспитанником «Зенита», в системе которого провёл 17 лет. В июле этого года 23-летний защитник перешёл в «Ростов».

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