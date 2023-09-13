39-летний Ханданович планирует завершить карьеру. Он получит руководящий пост в «Интере»

Экс-голкипер «Интера» и сборной Словении Самир Ханданович планирует завершить игровую карьеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, словенец в ближайшее время получит управленческую должность в миланском клубе.

39-летний Ханданович покинул «Интер» минувшим летом по истечению срока контракта. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Рыночная стоимость словенского голкипера оценена авторитетным интернет-порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.

Словенский вратарь — бывший капитан «нерадзурри». Он выступал за «Интер» на протяжении 11 лет (с лета 2012 года), перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. В прошлом сезоне Ханданович принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 30 голов. Также на счету голкипера шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».

Ранее новый голкипер «Интера» Ян Зоммер высказался о пребывании в мюнхенской «Баварии» в прошлом сезоне.