Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

В среду, 13 сентября, были сыграны матчи 1/64 Пути регионов Фонбет Кубка России. «Уфа», «Сатурн», «Ротор» и ростовский «СКА» смогли одолеть соперников и продолжили выступление в турнире. Барнаульское «Динамо», белгородский «Салют», ульяновская «Волга» и московский «Велес» закончили свой путь в Кубке России.
Все результаты матчей 1/64 финала Пути регионов Кубка России (13 сентября):
«Динамо» (Владивосток) – «Динамо» (Барнаул) – 0:0 (4:2 по пенальти);
«Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:2;
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Динамо» (Владивосток) – 0:0 (5:3 по пенальти);
«Химик» (Дзержинск) — «Рязань» – 1:1 (5:6 по пенальти);
«Форте» (Таганрог) — «Салют» (Белгород) — 1:1 (4:3 по пенальти);
«Дружба» (Майкоп) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (3:4 по пенальти);
«Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала) — 3:0;
«Волга» (Ульяновск) — «Уфа» — 0:0 (0:2 по пенальти);
«Динамо» (Брянск) — «Калуга» — 0:0 (5:4 по пенальти);
«Луки-Энергия» (Владивосток) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0 (5:4 по пенальти);
«Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары) — 0:0 (3:1 по пенальти);
«Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (1:4 по пенальти);
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Все проигравшие сегодня команды покинули турнир. Клубы, которым удалось одержать победу, вышли в следующую стадию Кубка России — 1/32 финала Пути регионов.
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