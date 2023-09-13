«Уфа» вышла в следующий раунд Кубка России, обыграв «Волгу» по пенальти

В среду, 13 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Уфа» победила «Волгу» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:0, сыграв в основное время 0:0. Башкирская команда вышла в следующий раунд Кубка России.

Всё основное время матча игроки обеих команд пытались создать голевые моменты, чтобы открыть счёт в игре, но как первый, так и второй тайм матча прошли без голов, в результате чего командам пришлось перейти к серии послематчевых пенальти. Там игроки «Уфы» оказались удачливее своих оппонентов, обыграв «Волгу» со счётом 2:0. За башкирцев с 11-метровой отметки забили Иван Хлебородов и Олег Ознобихин. Примечательно, что футболисты ульяновской команды не реализовали ни одной из четырёх попыток. Все удары были отбиты голкипером «Уфы» Олегом Бакловым.

Таким образом, «Волга» закончила своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/64 финала, а «Уфа» прошла в следующий раунд турнира (1/32 финала).