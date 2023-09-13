Дешам — о ситуации Погба с допингом: не могу представить, что он сделал это сознательно

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу допинг-скандала с участием французского полузащитника «Ювентуса» Полем Погба.
«Мы переписывались с Полем, но я с ним ещё не разговаривал, у меня будет возможность сделать это в ближайшие дни. Я очень удивлен. Зная его, я не могу представить, что он сознательно брал определённые продукты. Я помню все дискуссии, которые мы с ним вели по поводу вакцин от Covid-19… В любом случае, запрещённое вещество есть, если только контр-анализ не опровергнет его. Тогда станет известно, почему и как. И я не думаю, что Поль сейчас знает ответ на эти вопросы, к сожалению. На это потребуется время, но я всегда придерживался этой точки зрения», — приводит слова Дешама Sky Sport Italia.
Ранее стало известно, что у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
- 13 сентября 2023
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