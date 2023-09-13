«Ювентус» может расторгнуть контракт с Погба из-за допингового скандала

«Ювентус» рассмотрит вариант расторжения контракта с полузащитником Полем Погба, если повторный анализ подтвердит допинговое нарушение со стороны француза, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, сейчас «Ювентус» приостановил выплату зарплаты Погба.

Ранее стало известно, что у Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

В 1-м туре чемпионата Италии сезона-2023/2024 «Ювентус» на выезде встречался с «Удинезе». Игра завершилась победой туринского клуба со счётом 3:0. Погба на поле не выходил — он провёл весь матч на скамейке запасных.

Француз перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. За это время он провёл за туринцев 12 матчей и отметился одной результативной передачей.