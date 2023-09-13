Экс-тренер «Кубани» Григорян: я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян высказался по поводу планов на будущее.
«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею», — приводит слова Григоряна Sport24.
Напомним, 11 сентября «Кубань» объявила об увольнении 56-летнего специалиста. Краснодарский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после девяти туров, набрав пять очков.
- 13 сентября 2023
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