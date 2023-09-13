Галямин: как минимум 20 российских футболистов могут играть в топ-5 лигах

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин считает, что как минимум 20 российских футболистов способны играть в топ-5 лигах.
«Надо играть в тех местах, которым ты соответствуешь по уровню. Если футболист дорос до того, чтобы выступать в топ-лигах, конечно, он должен туда уходить. Говорим «спасибо» и прощаемся. Вот и весь расклад. Если не дорос, то играй здесь.
В моём понимании, как минимум 20 российских футболистов могут играть в топ-5 лигах. Не в топ-командах, но в средних или аутсайдерах – вполне. В условной «Барселоне» или «ПСЖ», конечно, нет. Но тот же Кузяев – уехал во Францию, в небольшой клуб и там лидер. Побольше бы нам таких, как Кузяев.
Видите, вопрос в том, что играть-то они могут, но кто их туда пригласит? Второй момент – финансовый. Таких, как Кузяев, – единицы, которые даже в 30 лет хотят совершенствоваться, а не думают только о заработке», – приводит слова Галямина «РБ Спорт».
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