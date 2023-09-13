Спортивный директор СКА Панченко хочет сыграть в Кубке с командой своего сына Кирилла

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал о том, какой клуб бы он хотел видеть соперником в следующем раунде Фонбет Кубка России.
«Для меня идеальный вариант – это «Химки». Мечтаю, чтобы в Ростов приехал мой сын. Я ещё никогда не был в команде, которая играла против Кирилла. Тем более болельщики СКА просили, чтобы Кирилл приехал в Ростов и сыграл на нашем стадионе.
Как было дело? После матча с той же «Дружбой» во Второй лиге встретился с ними в клубном магазине. Мы тогда уступили, хотя играли неплохо. Я извинился за поражение. Они извинения приняли. Спросили: «Когда Кирилл приедет к нам, это возможно? Ему большой привет». Я ответил: «Пока невозможно – если только в качестве соперника». Посмеялись.
Но сейчас этого возможно. Знаю, что жеребьёвку следующего раунда будут проводить Булыкин и Алдонин. Этих прекрасных футболистов знаю лично, с ним работал: с Димой – в «Локомотиве», с Женей – в ЦСКА и «Мордовии». Поэтому шансы на мою мечту увеличиваются», – приводит слова Виктора Панченко Metaratings.ru.
В 1/64 финала Пути регионов Кубка России СКА одолел «Дружбу» из Майкопа в серии пенальти — 4:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
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