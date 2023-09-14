Антони включён в финальную заявку «Манчестер Юнайтед» на сезон АПЛ

«Манчестер Юнайтед» внёс бразильского нападающего Антони в финальную заявку на сезон Английской Премьер-Лиги-2023/2024.
Заявка выглядит следующим образом.
Вратари: Алтай Байындыр, Андре Онана, Том Хитон.
Защитники: Диогу Дало, Джонни Эванс, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака.
Полузащитники: Софьян Амрабат, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Мэйсон Маунт, Факундо Пельистри, Донни ван де Бек.
Нападающие: Антони, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо.
Данная заявка состоит из игроков, которым больше 21 года. Тех, кто младше, регистрировать не нужно.
Напомним, 10 сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок с командой до дальнейшего распоряжения. Ранее бывшая девушка футболиста Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны игрока «красных дьяволов». Позже стало известно, что в адрес Антони выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.
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