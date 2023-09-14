Майк Киган: «Манчестер Юнайтед» интересен Кварацхелия

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Журналист Daily Mail Майк Киган.



22-летний футболист перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 13,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Кварацхелию в € 85 млн.

В прошлом сезоне Кварацхелия сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. По итогам чемпионата грузин был признан лучшим игроком Серии А, а также попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч».



Также Кварацхелия не может забить уже в 20 матчах подряд. Последний раз вингер поражал ворота соперника в марте 2023 года в матче чемпионата Италии против «Торино» (4:0).

В составе «Манчестер Юнайтед» на данный момент шесть вингером: Рашфорд, Антони, Гарначо, Санчо, Диало и Пельистри.