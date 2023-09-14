Бояринцев: Вторая лига мне уже покорилась трижды. Хочется на самый высокий уровень

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, какие задачи перед собой ставит в профессии.

«Уже понял, что тренерская дорожка не самая лёгкая. Это большой труд, который отличается от работы футболиста. Когда ты игрок, тебя потренировали и ты свободен, а на тренера сваливается много проблем. Но я к этому готов! Футбол люблю, и терпения у меня хватает. Вторая лига мне уже покорилась трижды. Конечно, хочется выйти на самый высокий уровень и поработать там. Есть понимание, что творится в нашем футболе, а как достигать цели, я знаю. Но удовольствие от процесса я и на данном этапе получаю», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

После девяти туров в Мелбет Первой лиге «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. От лидирующей «Алании» команда отстаёт на три очка.