Стала известна стратегия защиты Погба по допинговому делу

В четверг, 14 сентября, в итальянской прессе появилась информация о том, как полузащитник «Ювентуса» Поль Погба и его окружение будут защищать футболиста в деле о приёме футболистом тестостерона.

«Как сообщали итальянские СМИ, игрок будет настаивать, что он не принимал вещество добровольно, а оно содержалось в пищевой добавке, рекомендованной врачом из США. Corriere dello Sport сообщает, что у игрока могут не запросить контр-анализ в знак доброй воли. Поэтому он готов принять первый положительный результат, а затем предстать перед национальным антидопинговым трибуналом, чтобы изложить свою версию событий.

Погба меньше всего хочет ввязываться в войну с итальянскими антидопинговыми органами и желает сотрудничать. Игрок хочет подчеркнуть, что он принял препарат не по своей воле, и не хочет втягивать в эту историю «Ювентус». Он также хочет подчеркнуть все проблемы, которые у него были в последнее время, как бы демонстрируя властям свою жалостливую ситуацию. Если суд найдёт смягчающие обстоятельства для игрока, то он может быть дисквалифицирован только на один год, что позволит ему без особых проблем возобновить свою спортивную карьеру», — сообщает Footmercato.