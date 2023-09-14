«Рубин» подпишет экс-игрока «Урала» Ранджеловича
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Сербский нападающий Лазар Ранджелович перейдёт в казанский «Рубин». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В Ранджеловиче заинтересован лично главный тренер «Рубина» Рахимов. Общая сумма сделки составит более € 1,5 млн», — добавил источник.
26-летний форвард принадлежит греческому «Олимпиакосу». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в € 2 млн.
Напомним, Лазар Ранджелович перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего 10 игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.
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