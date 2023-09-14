ЦСКА отправил защитника Носкова в аренду в ульяновскую «Волгу»
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Футбольный клуб ЦСКА объявил, что 20-летний защитник Егор Носков проведёт сезон-2023/2024 в ульяновской «Волге» на правах аренды.
Как отмечается в телеграм-канале московского клуба, перед уходом молодой защитник продлил контракт с ЦСКА до 2026 года. За основную команду 20-летний футболист дебютировал в марте 2023 года, а в сумме провёл семь матчей.
Первый профессиональный контракт в своей карьере Носков подписал зимой 2023 года, и в конце февраля присутствовал в заявке ЦСКА на матчах плей-офф Фонбет Кубка России с «Краснодаром», оба раза оставшись в запасе. 5 марта защитник дебютировал в Российской Премьер-Лиге, появившись в стартовом составе в гостевой встрече с «Сочи» (0:2), и отыграл весь матч.
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