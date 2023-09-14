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Сусо: когда оглядываешься назад и видишь Серхио Рамоса, всё становится по-другому

Сусо: когда оглядываешься назад и видишь Серхио Рамоса, всё становится по-другому
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Игрок испанской «Севильи» Сусо высказался о подписании клубом бывшего защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса.

«Мы все его прекрасно знаем. Я пересекался с ним в сборной, и он отличный парень. В Монтекастильо, когда я узнал об этом, я послал ему два или три сообщения, и он ответил, что хочет приехать. Это будет здорово для команды. Благодаря его опыту, когда оглядываешься назад и видишь Серхио Рамоса, всё становится по-другому», — приводит слова Сусо Mundo Deportivo.

Напомним, 37-летний защитник вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. После ухода Рамоса в «Реал» в 2005 году «Севилья» семь раз выигрывала Лигу Европы и один раз Суперкубок УЕФА. Также андалусийцы завоевали два Кубка и один Суперкубок Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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