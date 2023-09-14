Карпин: чуть-чуть удовлетворённым быть от трансферной кампании «Ростова» можно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил работу клуба на трансферном рынке в летнее окно.

«Чуть-чуть быть удовлетворённым от трансферной кампании «Ростова» можно. «Локо» забрал Сильянова, получается, из вредности. Меня удивляет, что он не играет в основе «Локо». Я ему про это в конце сезона говорил, но у него семья, Москва, он хотел вернуться. После игры на Кубок спросил его: «Ну что?» Глаза потупил – и всё», — сказал Карпин в выпуске You-Tube-канала «Это футбол, брат!»

Летом «Ростов» подписал на правах свободного агента полузащитника Алексея Ионова, защитников Евгения Чернова и Илью Ваханию. Также жёлто-синие приобрели иранского вингера Мохаммада Мохеби. Из команды ушли Егор Бабурин, Дмитрий Полоз и Александр Сильянов (закончилась аренда).