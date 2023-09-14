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Спортивный директор «Оренбурга»: с переходом Михайлова наша трансферная кампания завершена

Спортивный директор «Оренбурга»: с переходом Михайлова наша трансферная кампания завершена
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что переход полузащитника Ярослава Михайлова стал последним для клуба в летнее трансферное окно.

«Будут ли ещё новички? На этом трансферная кампания завершена», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

«Оренбург» в четверг объявил об аренде Ярослава Михайлова, которого накануне подписал «Зенит». В нынешнем сезоне 20‑летний Михайлов выступал за «Пари Нижний Новгород» и провёл девять матчей. В сентябре футболист выходил на поле в составе сборной России в двух матчах против олимпийской команды Египта.

В настоящее время оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков по результатам семи сыгранных матчей.

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