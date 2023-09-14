«Этот шарф мне конь купил». «СКА-Хабаровск» выпустил клип в стиле Инстасамки

«СКА-Хабаровск» выложил клип с пародией на трек «За деньги – да» от блогера, тиктокера и поп-исполнительницы Инстасамки.

В опубликованном на YouTube-канале клуба ролике девушка исполняет песню на мотив трека «За деньги – да», призывая болеть за «СКА», Дальний Восток, город Хабаровск, а также произносит фразу: «Пусть вся Россия знает, где обитают кони». Кроме того, в тексте звучат слова: «Этот шарф мне конь купил», «Эту майку мне конь купил» и «Эту кепку мне конь купил».

«СКА-Хабаровск» выступает в Мелбет-Первой лиге. В настоящий момент дальневосточная команда под руководством экс-футболиста и тренера «Рубина» Романа Шаронова занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых встреч. В следующем туре «СКА» сыграет с «Химками», расположившимися на восьмом месте в таблице.