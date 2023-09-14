ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА назвала имена пяти тренеров, претендующих на награду The Best Men’s Coach по итогам 2023 года.
В список номинантов премии The Best вошли пятеро тренеров — испанцы Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хави («Барселона»), итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии), а также австралиец Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм Хотспур»).
«Премия Best FIFA Football Awards ежегодно отмечает самых выдающихся представителей самого популярного в мире вида спорта.
Это не только высшая награда для тренеров и футболистов, но и праздник, в котором признание получают футбольные болельщики, принимающие в нем самое активное участие», — говорится на сайте ФИФА.
В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.
- 14 сентября 2023
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